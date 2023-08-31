قادمون من تركيا.. اليونان تعلن وصول المزيد من المهاجرين إلى جزر بحر إيجه (صور)

أعلنت السلطات اليونانية، يوم الخميس، وصول ما يقرب من 140 مهاجرا آخرين إلى جزر بحر إيجه اليونانية على متن قوارب من تركيا، وذلك في ظل ارتفاع مطرد في الهجرة إلى الدولة الأورويية.

ويأتي هؤلاء الوافدون الجدد في ظل ارتفاع مطرد في الهجرة إلى اليونان، الأمر الذي يعزوه المسؤولون في الغالب إلى تحسن ظروف الإبحار خلال فصل الصيف.

AP

وذكرت السلطات اليونانية أن من بين الواصلين 51 شخصا أصبحوا في منتجع "ميكونوس".

وقال بيان لخفر السواحل اليوناني إن قاربا يقل 42 رجلا و8 نساء وطفلا وصلوا إلى "ميكونوس" يوم الأربعاء، حيث تم إيقافه بعد ساعات قبالة جزيرة باتموس شرق بحر إيجه. وألقي القبض على 3 رجال للاشتباه في انتمائهم إلى جماعة لتهريب المهاجرين مقرها في تركيا.

كما أعلن خفر السواحل أيضا العثور على 30 مهاجرا، بينهم 6 أطفال، يوم الأربعاء على ساحل إيفيا، وهي جزيرة قريبة من البر الرئيسي.

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وأعلن خفر السواحل، يوم الأربعاء، عن إنقاذ 185 مهاجرا آخرين في أماكن أخرى بالمياه اليونانية.

تجدر الإشارة إلى أن عصابات التهريب تجنبت لسنوات العبور القصير من تركيا إلى جزر بحر إيجه الشرقية مثل ليسبوس وساموس بسبب الدوريات البحرية اليونانية القوية، مفضلة الطريق الأطول حول جنوب اليونان إلى إيطاليا.

من جهتها، ذكرت إحصاءات الأمم المتحدة، أن أكثر من 17300 شخص وصلوا إلى اليونان، ومعظمهم عن طريق البحر، حتى الآن هذا العام، مقارنة مع 19 ألفا في عام 2022 بأكمله.

المصدر: أ ب