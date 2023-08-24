وصول مئات المهاجرين إلى جزر متفرقة في اليونان

أعلن خفر السواحل اليوناني، يوم الخميس، عن وصول أكثر من 300 مهاجر إلى الجزر القريبة من الساحل التركي خلال الأيام الثلاثة الماضية في حوادث منفصلة.

وقال خفر السواحل في بيان إن "السلطات عثرت على 107 أشخاص يوم الأربعاء، في جزر ساموس وميكونوس، وجزيرة رو الصغيرة، التي تقع في البحر المتوسط قبالة الساحل الجنوبي لتركيا".

كما أعلن خفر السواحل عن "وصول 109 أشخاص آخرين يوم الأربعاء إلى جزر ليسبوس ورودس وساموس وسانتوريني، بينما وصل 118 آخرون يوم الثلاثاء إلى جزر رو ورودس وليسبوس".

وأوضح خفر السواحل أنه "تم انتشال غالبية المهاجرين بالقرب من الساحل عبر زوارق دورية من قوارب مطاطية أو سفن أخرى، وجرى نقلهم جميعا إلى مراكز استقبال المهاجرين".

هذا وعثرت السلطات اليونانية على جثث 18 شخصا يشتبه بأنهم مهاجرون في غابة اجتاحتها الحرائق شمال شرقي اليونان.

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المصدر: أ ب