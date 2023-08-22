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مقتل 18 شخصا بحرائق غابات اليونان قد يكونوا مهاجرين

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مقتل 18 شخصا بحرائق غابات اليونان قد يكونوا مهاجرين
حرائق اليونان
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عثرت السلطات اليونيانية على جثث 18 شخصا يشتبه بأنهم مهاجرون في غابة اجتاحتها الحرائق شمال شرقي اليونان.

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وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء يانيس أرتوبيوس للتلفزيون، اليوم الثلاثاء، إنه تم العثور على الجثث في متنزه داديا الوطني بالقرب من الحدود مع تركيا، وهي نقطة دخول غالبا ما يستخدمها مهاجرون.

وفي وقت سابق، أصدرت السلطات اليونانية أوامر بإخلاء القرى في المناطق الشمالية من مدن ألكسندروبوليس وكوموتيني وكافالا وأوريستيادا ومنطقة فيوتيا الوسطى وجزيرة إيفيا.

وتسببت الرياح القوية في تأجيج عشرات حرائق الغابات في عدة مناطق، مع تضرر المنطقة الشمالية الشرقية بشدة، ما دفع السلطات اليونانية إلى إعلان حالة التأهب ووضع إدارات مكافحة الحرائق في جميع أنحاء البلاد في حالة استعداد.

واتسعت رقعة الحرائق خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث اندلع 63 حريقا جديدا في أنحاء البلاد، وأكد وزير أزمة المناخ والحماية المدنية اليوناني، فاسيليس كيكيلياس، على أن الساعات الـ 48 القادمة ستكون حرجة، بسبب الرياح القوية ودرجات الحرارة المرتفعة التي تسهم في تأجيج حرائق ضخمة وعلى نطاق واسع.

المصدر: أ ف ب

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