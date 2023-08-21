اليونان.. إصابة رجلي إطفاء خلال مشاركتهما في إخماد حرائق الغابات (صور)

أفاد الدفاع المدني اليوناني، بأن اثنين من طواقمه أصيبا اليوم الاثنين، خلال مكافحتهما للحرائق التي نشبت في غابات مدينة كافالا شمالي البلاد.

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وأشارت الهيئة إلى أنه تم نقل رجلي الإطفاء المصابين إلى المشفى وهما يخضعان للعلاج.

وأصدرت السلطات اليونانية أوامر بإخلاء القرى في المناطق الشمالية من مدن ألكسندروبوليس وكوموتيني وكافالا وأوريستيادا ومنطقة فيوتيا الوسطى وجزيرة إيفيا.

وتسببت الرياح القوية في تأجيج عشرات حرائق الغابات في عدة مناطق، مع تضرر المنطقة الشمالية الشرقية بشدة، ما دفع السلطات اليونانية إلى إعلان حالة التأهب ووضع إدارات مكافحة الحرائق في جميع أنحاء البلاد في حالة استعداد.

ومن جانبه أعلن خفر السواحل أنه تم إجلاء 20 شخصا بواسطة قوارب خاصة من حريق اندلع في جزيرة كيثنوس، بينما كانت زوارق الدوريات والسفن الخاصة في حالة تأهب لأي عمليات إجلاء محتملة في مناطق الحرائق في فيوتيا وإيفيا.

وأكد وزير أزمة المناخ والحماية المدنية اليوناني، فاسيليس كيكيلياس، أن الساعات الـ 48 القادمة ستكون حرجة، بسبب الرياح القوية ودرجات الحرارة المرتفعة التي ت تسهم في تأجيج حرائق ضخمة وعلى نطاق واسع.

وأشار إلى أنه منذ منتصف الليل اندلع نحو 53 حريقا في أرجاء متفرقة من اليونان، منها 14 في منطقة إيفروس الحدودية الشمالية الشرقية، وحدها.

وعقدت الحكومة اجتماعا طارئا مع رؤساء هيئات الإطفاء والشرطة وخفر السواحل والقوات المسلحة والاستخبارات، وحظرت على المواطنين التوجه إلى الجبال والغابات حتى صباح الأربعاء، وأمرت بتسيير دوريات عسكرية.

AP

AP

AP

AP

المصدر: أ ب