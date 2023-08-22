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64 حريقا جديدا خلال ساعات.. اتساع رقعة حرائق الغابات في اليونان (فيديو)

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64 حريقا جديدا خلال ساعات.. اتساع رقعة حرائق الغابات في اليونان (فيديو)
Globallookpress
حرائق - اليونان
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اتسعت رقعة حرائق الغابات في اليونان حيث اندلع 63 حريقا جديدا في أنحاء اليونان خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقال ممثل خدمة الإطفاء يانيس أرتوبيوس، أنه على مدار الأربع والعشرين ساعة الماضية، تم تسجيل 63 حريقا في الغابات، وسط جهود عمليات الإطفاء لإخمادها في ظل الظروف المناخية القاسية للغاية. 

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ولفت إلى أنه منذ 19 أغسطس، لم تتمكن فرق الإنقاذ من إخماد حريق قوي اندلع في ضواحي الكسندروبوليس في شمال شرق البلاد. حيث تم إخلاء 13 منطقة في تلك البقعة.

ومساء أمس، بدأت عمليات إخلاء في مستشفى ألكساندروبوليس. حيث اندلعت حرائق قوية في منطقتي كافالا ورودوبي في شمال شرق اليونان، وفي المنطقة الوسطى من بيوتيا، وكذلك في جزيرة إيبويا وفي منطقة آخايا في جزيرة بيلوبونيز.

المصدر: تاس

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