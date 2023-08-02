اتهامات لمهاجرين غير شرعيين بإتلاف زورق وتعريض الركاب للخطر قبالة جزيرة يونانية

أنقذت السلطات اليونانية 40 مهاجرا غير شرعي من زورق غرق في بحر إيجه يوم الأربعاء، حيث اتهمت 2 منهم بالتسبب في إتلاف المركب وتعريض الأرواح للخطر مع اقتراب قارب لخفر السواحل.

وقال بيان لخفر السواحل إن جميع الأشخاص البالغ عددهم 40 بصحة جيدة، بعد انتشالهم من زورق قابل للنفخ قبالة جزيرة ليسبوس بشرق اليونان.

وأشار البيان إلى أن أحد الأشخاص على متن الزورق، قام بقطع جوانبه المطاطية بأداة حادة، ما "عرض الركاب للخطر" مع اقتراب قارب دورية خفر السواحل، بينما ألقى الآخر بالمحرك الخارجي الصغير في البحر.

ولم يتضح على الفور سبب سعي المهاجرين لتدمير مركبهم.

ويُذكر أن جزيرة ليسبوس تقع بالقرب من البر الرئيسي التركي، وهي نقطة دخول رئيسية للأشخاص من الشرق الأوسط وإفريقيا، الذين يسعون للهجرة إلى الاتحاد الأوروبي، ويدفعون الأموال لعصابات التهريب مقابل الظفر بمكان على متن زورق صغير.

وتم الإبلاغ عن حوادث مماثلة أيضا في الأسابيع الأخيرة قبالة ليسبوس وغيرها من الجزر اليونانية الشرقية، وكذلك في السنوات الماضية، لكن التهم الموجهة للمهاجرين بإتلاف القوارب نادرة للغاية.

المصدر: أ ب