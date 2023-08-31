زيلينسكي يزعم إصابة سلاح أوكراني لهدف يقع على بعد 700 كيلومتر

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن قوات كييف عمدت إلى استخدام أسلحة قادرة على الوصول إلى أهداف تقع على بعد حوالي 700 كيلومتر، وزعم أن الأسلحة أصابت الهدف.

وأعلن زيلينسكي ذلك في قناته على "تلغرام" في ختام اجتماع محادثات جماعية لمناقشة الإنتاج الخاص بوزارة الصناعة الاستراتيجية الأوكرانية.

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وقال زيلينسكي: "الاستخدام الناجح لأسلحتنا بعيدة المدى: إصابة الهدف على مسافة 700 كيلومتر"، في حين لم يقدم أي تفاصيل ملموسة تدعم مزاعمه حول الهدف الذي تمت إصابته.

يشار إلى أنه يوم 30 أغسطس الجاري، أطلقت قوات كييف صاروخا من طراز AGM-88 HARM على حي بوديونوفسكي السكني بمدينة دونيتسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وتجدر الإشارة إلى أن صواريخ AGM-88 HARM أمريكية الصنع وهي مضادة للرادارات.

وفي حال تبين صدق تصريحات زيلينسكي فإنه تم تكييف مقاتلات "سو-27" الأوكرانية، سوفيتية الصنع، مع الصواريخ المذكورة كي يتم استخدامها.

وقبل يومين فقط وفي وسط الفشل الذي يشهده الهجوم الأوكراني المضاد، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها تدرس إرسال مزيد من القذائف العنقودية المحرمة دوليا إلى أوكرانيا، ولكن هذه المرة قذائف بعيدة المدى.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن أوكرانيا ومؤيديها يضغطون كذلك للحصول على صواريخ ATACMS بعيدة المدى، والتي تطلق من الأرض، وبإمكانها الضرب بعمق خلف الخطوط الروسية، إلا أن البنتاغون يرفض ذلك حتى الآن.

المصدر: RT