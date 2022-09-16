تزويد مقاتلات "سو-27" الأوكرانية بصواريخ أمريكية

تم تكييف مقاتلات "سو-27" الأوكرانية سوفيتية الصنع مع استخدام صواريخ AGM-88 HARM الأمريكية المضادة للرادار.

أفادت بذلك صحيفة "The Drive نقلا عن صورة فوتوغرافية لطائرة "سو-27" التي تحمل صواريخ AGM-88 تحت جناحيها.

وكانت الصحيفة قد أفادت في وقت سابق بأن صواريخ AGM-88 HARM تم تكييفها مع مقاتلات "ميغ – 29" الأوكرانية الخفيفة.

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ويجدر الانتباه إلى أن تمويه المقاتلة بزجاج قمرة القيادة المرسومة في أسفلها لتضليل العدو واللون الأخضر لذيلها ومقدمتها، يدل على أن الطائرة تنتمي على الأرجح إلى دفعات مبكرة للمقاتلة التي أخذت من المستودعات بعد ترميمها.

وقالت الصحيفة إن "سو – 27" المستخدمة للصواريخ الأمريكية المضادة للرادار لن تؤثر كثيرا على سير العمليات الحربية، إذ أن القوات المسلحة الأوكرانية لا تمتلك أسطولا كبيرا لتلك الطائرات التي تم تدمير غالبيتها أثناء العملية العسكرية الروسية الخاصة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا