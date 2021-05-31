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مقاتلة "سو 27" روسية ترافق قاذفة استراتيجية أمريكية فوق البلطيق

أخبار روسيا

مقاتلة
Reuters VITALY TIMKIV
مقاتلة "سو 27" (صورة من الأرشيف)
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أعلن المركز الوطني الروسي لإدارة شؤون الدفاع أن مقاتلة روسية من نوع "سو 27" أقلعت يوم الأحد لمرافقة قاذفة استراتيجية أمريكية من نوع "بي 52 إيتش" قرب حدود روسيا فوق بحر البلطيق.

وأشار بيان للمركز إلى أن وسائل مراقبة الأجواء الروسية رصدت يوم الاثنين هدفا جويا كان يقترب من الحدود الروسية، وأقلعت مقاتلة "سو 27" تابعة لأسطول البلطيق الروسي لمنع انتهاك الحدود.

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وتأكدت المقاتلة الروسية من هوية الهدف، وهو قاذفة أمريكية، ورافقته فوق مياه بحر البلطيق.

وبعد تغيير الطائرة الأمريكية مسارها، عادت المقاتلة الروسية إلى قاعدتها بسلامة.

وأكد مركز إدارة شؤون الدفاع التابع لوزارة الدفاع الروسية، أن الطائرة الروسية نفذت تحليقها بالتوافق التام مع أعراف القانون الدولي.

المصدر: "تاس"

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