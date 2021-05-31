وزير الدفاع الروسي يعلن عن إنشاء 20 تشكيلا ووحدة عسكرية جديدة غرب البلاد ردا على تحركات دول الناتو

كشف وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو عن خطة لإنشاء نحو 20 تشكيلا ووحدة عسكرية جديدة للجيش الروسي في المنطقة العسكرية الغربية، ردا على تحركات دول الناتو في الاتجاه الاستراتيجي الغربي.

وقال شويغو خلال اجتماع في الوزارة اليوم الاثنين إن التهديد العسكري مستمر في التفاقم في الاتجاه الاستراتيجي الغربي، حيث تعمل دول الناتو، وعلى رأسها الولايات المتحدة، على زيادة كثافة التحليقات لطيرانها الاستراتيجي، وتنشر سفنا حربية مزودة بصواريخ كروز، كما يزداد عدد تدريباتها العسكرية هناك.

وأضاف: "تصرفات زملائنا الغربيين تدمر نظام الأمن في العالم وتجبرنا على اتخاذ إجراءات جوابية مناسبة. نعمل باستمرار على تحسين التكوين القتالي للقوات، وبحلول نهاية العام، سيتم إنشاء حوالي 20 تشكيلا ووحدة عسكرية في المنطقة العسكرية الغربية".

وأوضح شويغو أن هذه الإجراءات التنظيمية "تتزامن مع توريد أسلحة ومعدات عسكرية حديثة"، موضحا أنه من المقرر تزويد قوات المنطقة الغربية بنحو ألفين من المعدات العسكرية هذا العام.

المصدر: وكالات