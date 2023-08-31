الجيش الروسي يتسلم قنابل حديثة بعيدة المدى لقاذفات القنابل

بدأ تزويد الجيش الروسي بقنابل مطورة عيار 30 ملم لقاذفات القنابل الأوتوماتيكية من طراز "فوغ – 30 دي".

وأفادت قناة تليغرام Wind One بأنه تم تحديث مظهرها الخارجي لتكتسب شكلا انسيابيا، ما يزيد من مدى إطلاقها حتى 2120 مترا. كما ازداد شعاع إصابتها الذي وصل 13 مترا، مع العلم أن شعاع إصابة قنابل "فوغ 17" القديمة يعادل 7 أمتار فقط.

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وقالت قناة "تليغرام" أن القنبلة الجديدة تقلل من حجم الوميض الناتج عن إطلاق النار، ما يزيد من تخفي طاقم قاذف القنابل.

وأعادت قناة "تليغرام" إلى الأذهان أن قنابل "فوغ" تستخدم كذخائر شظايا إطلاق النيران من قاذفات القنابل الأوتوماتيكية " أغي إس – 17" و"أغي إس – 30". وبمقدورها إصابة العدو حتى مسافة 1700 متر بسرعة رماية تصل إلى 400 طلقة في الدقيقة.

وكان قد تم تصميم قاذف القنابل "أغي إس – 30" في التسعينيات ليحل محل "أغي إس – 17". وبلغت سرعة رمايته 425 طلقة في الدقيقة، ويستخدم لإصابة افراد العدو ووسائله النارية خارج المخابئ ووراء طيات تضاريس الأرض.

المصدر: روسيسكايا غازيتا