مجلة أمريكية: القنابل الحائمة الروسية أصبحت كابوسا حقيقيا بالنسبة للقوات الأوكرانية

قالت مجلة "فوربس" الأمريكية إن القنابل الروسية الحائمة الفائقة الدقة بعيار 500 و1500 كيلوغرام أصبحت سلاحا يخاف منه الأوكرانيون أكثر من أي سلاح آخر.

وتسمى تلك القنابل التي تستخدمها القوات الروسية أكثر فأكثر بـ"فاب – 500/1500 أو بي كا"، لكن خارج روسيا أطلق عليها خطأ اسم "كاب" نسبة إلى قنبلة رائعة أخرى أثبتت فاعليتها في سوريا.

إلا أن "كاب" هي قنبلة موجهة فائقة الدقة تنتج في المصنع على هذا الشكل، وهي لذلك غالية الثمن. أما "فاب – 500/1500 أوبي كا" فهي طريقة رخيصة لتحويل "الحديد السوفيتي" القديم الذي تقدر كميته في المستودعات الروسية بعشرات آلاف أطنان إلى سلاح قوي في الحرب المعاصرة.

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وقد طوّرها المهندسون الروس وزودوها بأجنحة صغيرة لتحلق إلى مسافة 70 كيلومترا بعد قذفها من الطائرة. ونقلت المجلة عن جندي أوكراني يدعى ألكسندر سولونكو قوله "إن قنابل "كاب" هي إحدى مخاوفنا. ويستخدمها الروس على نطاق واسع ضد مراكزنا القيادية ومواصلاتنا، وبإشارة واردة من المسيّرات الاستطلاعية يمكن أن تستهدف كذلك الحد الأمامي. فلا يمكنني تقييم دقتها، لكنها عبارة عن سلاح قوي".

وأعادت المجلة إلى الأذهان أن قنابل "فاب – 500/1500 أوبي كا" تسمح لقاذفات القنابل بألا تدخل منطقة مسؤولية الدفاعات الجوية. وكمثال على ذلك القصف الجوي الذي حققته القوات الروسية مؤخرا باستخدام القنابل الحائمة ضد المنشآت العسكرية في مدينة تشيرنيغوف الأوكرانية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا