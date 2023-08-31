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وزارة الجيوش الفرنسية: سنرد على أي استهداف قد يطال البعثة الدبلوماسية الفرنسية في النيجر

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وزارة الجيوش الفرنسية: سنرد على أي استهداف قد يطال البعثة الدبلوماسية الفرنسية في النيجر
Gettyimages.ru
جندي من قوات النيجر يركض أمام مبنى السفارة الفرنسية في نيامي
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هددت وزارة الجيوش الفرنسية بأن قواتها في النيجر سترد على أي استهداف قد يطال السفارة والبعثة الدبلوماسية الفرنسية هناك.

جاءت تصريح وزارة الجيوش الفرنسية لقناة العربية (الحدث)، اليوم الخميس بعد ساعات من إعلان وزارة الخارجية في النيجر رفع الحصانة عن السفير الفرنسي سيلفان إيتي، ووجهت أجهزة الأمن والشرطة بطرده من البلاد.

وأفادت الرئاسة الفرنسية "الأيليزيه" أن السفير الفرنسي لا يزال في العاصمة النيجرية نيامي ولم يغادرها.

بدورها، قالت الخارجية الفرنسية "أخذنا علما بطلب مغادرة السفير، ومسألة مغادرته تأتي فقط من السلطات الشرعية".

وأبلغت وزارة خارجية النيجر، في رسالة بتاريخ 29 من أغسطس، البعثة الدبلوماسية الفرنسية بإلغاء الوثائق الدبلوماسية والتأشيرات الخاصة بالسفير وأفراد عائلته.

وقررت خارجية النيجر الأسبوع الماضي طرد السفير الفرنسي وطالبته بالرحيل خلال 48 ساعة.

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واستولى المجلس العسكري في النيجر على السلطة في الـ26 من الشهر الماضي، وبرر القائد السابق للحرس الرئاسي الجنرال عمر عبد الرحمن تياني الإطاحة بالرئيس محمد بازوم بإخفاقه أمنيا واقتصاديا واجتماعيا، في بلد يتوسط أفقر دول العالم ويعاني من نشاط المجموعات المسلحة.

المصدر: RT+ العربية "الحدث"

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