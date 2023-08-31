نتنياهو يلتقي كبار المسؤولين الأمنيين بعد هجمات الضفة الغربية

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيلتقي كبار المسؤولين الأمنيين في قاعدة كيريا في تل أبيب، بعد الهجومين الأخيرين في الضفة الغربية.

وقال مكتبه في بيان: "في أعقاب هجومين في الضفة الغربية خلال اليوم خلفا العديد من الضحايا، سيجري رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تقييما للوضع هذا المساء مع كبار المسؤولين الأمنيين في قاعدة كيريا التابعة للجيش الإسرائيلي في تل أبيب".

وفي السياق، زار وزير المالية بتسلئيل سموتريتش موقع عملية حاجز مكابيم، متوعدا بالقضاء على "الإرهاب وإعادة الأمن إلى الإسرائيليين".

وأشار إلى أنه "بعد كل عملية سنجبي ثماً باهظا وذلك من خلال تشجيع الاستيطان والبناء في الضفة الغربية".

وفي وقت سابق اليوم الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي أن القتيل في عملية الدهس الذي وقع صباح اليوم بالقرب من مدينة موديعين هو جندي.

ودهس مهاجم فلسطيني مجموعة من الجنود خارج الخدمة كانوا يسيرون على جانب الطريق بالقرب من حاجز مكابيم، قبل أن يفر إلى حاجز حشمونائيم القريب حيث تم إطلاق النار عليه، مما أدى إلى مقتله.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل" + RT