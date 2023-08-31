3 إصابات في عملية دهس غربي رام الله (فيديو)

أفادت القناة 14 الإسرائيلية بأن 3 مستوطنين على الأقل أصيبوا بجروح في عملية دهس بالقرب من حاجز مكابيم غرب رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وحسب المعلومات فإن من بين الحالات، إصابة واحدة على الأقل خطرة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن سائق شاحنة فلسطيني دهس أشخاصا بالقرب من حاجز مكابيم، وفر بعد ذلك من مكان الحادث باتجاه حاجز حشمونائيم القريب، حيث أطلقت قوات الأمن الإسرائيلية النار عليه.

وقالت خدمة إسعاف نجمة داود الحمراء إن مسعفيها يعالجون ثلاثة إسرائيليين في العشرينات من العمر صدمتهم الشاحنة، اثنان في حالة خطيرة وواحد في حالة جيدة.

وقالت وزارة الدفاع إن الجيش الإسرائيلي أبلغ حراس الأمن التابعين لها، الذين يديرون حاجز حشمونائيم، بهوية المهاجم بعد لحظات من الهجوم عند الحاجز القريب. وأطلق الحراس المتمركزون على حاجز حشمونائيم النار على الشاحنة عند وصولها.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"