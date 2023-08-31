"بلومبيرغ": كييف حصلت عام 2023 على 4 أنظمة VAMPIRE من أصل 14 وعدتها بها واشنطن

أفادت وكالة "بلومبيرغ" بأن أوكرانيا حصلت في منتصف عام 2023 على 4 من أصل 14 نظام VAMPIRE المضاد للطائرات المسيرة التي وعدتها بها الولايات المتحدة.

وقال الوكالة: "لقد تم تسليم أنظمة VAMPIRE وتستخدمها القوات الأوكرانية".

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وكشف ممثلون عن الإدارة الأمريكية أن البنتاغون يواجه صعوبات في تزويد أوكرانيا بأنظمة استطلاع وضرب نموذجية للتصدي للطائرات المسيرة من طراز Vampire.

وفي وقت سابق، أشارت الصحافة الغربية مرارا وتكرارا إلى أن الأزمة في أوكرانيا أدت إلى استنفاد مخزون الأسلحة في دول "الناتو"، مما يعني عدم إمكانية مواصلة المساعدة العسكرية لكييف بالوتيرة نغسها.

ويشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تحمل السلطات الروسية الاستخبارات الأوكرانية مسؤولية عنه.

المصدر: RT