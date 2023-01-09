البنتاغون يواجه صعوبات تزويد أوكرانيا بأنظمة تصدي للمسيرات

كشف ممثلون عن الإدارة الأمريكية، أن البنتاغون يواجه صعوبات في تزويد أوكرانيا بأنظمة استطلاع وضرب نموذجية للتصدي للطائرات المسيرة من طراز Vampire.

وتشير "وول ستريت جورنال"، إلى أن واشنطن وعدت بتوريد هذا النوع من الأسلحة في أغسطس 2022، لكن البنتاغون وقع عقدا مع شركة التصنيع L3Harris Technologies في ديسمبر من نفس العام، ومع ذلك، يبلغ حجم العقد حوالي 40 مليون دولار، وهو ما لا يكفي للكميات الكبيرة.

وبحسب الصحيفة، فإن الولايات المتحدة ستسلم أربعة مجمعاتVampire إلى أوكرانيا، في موعد لا يتجاوز منتصف هذا العام، وستكون 10 أنظمة أخرى من نفس النوع تحت تصرف كييف بحلول نهاية عام 2023.

يذكر أن أنظمة Vampire، هي معدات صاروخ منفصلة معيارية للمركبات، وعبارة عن مجمع صغير الحجم مزود بوحدة استشعار مراقبة كروية وقاذفة لأربعة صواريخ صغيرة.

ووفقا لمطوري النظام، يتم تثبيت Vampire على منصة سيارة في غضون ساعتين فقط، ويمكن التحكم فيها بواسطة شخص واحد، كما يمكن للصواريخ المجهزة بالسلاح أن تصيب أهدافا جوية وبرية.

وفي وقت سابق، أشارت الصحافة الغربية مرارا وتكرارا إلى أن الأزمة في أوكرانيا أدت إلى استنفاد مخزون الأسلحة في دول "الناتو"، مما يعرض إمكانية الحفاظ على المساعدة العسكرية لكييف بنفس الحجم للخطر.

المصدر: تاس