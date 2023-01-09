جورجيا ترفض طلب أوكرانيا إعادة منظومات "بوك" للدفاع الجوي

قال القائم بأعمال أوكرانيا في جورجيا، أندري كاسيانوف، إن كييف طلبت من تبليسي إعادة منظومات "بوك" التي تم تسليمها إليها في عام 2008، لكن السلطات الجورجية رفضت هذا الطلب.

وبحسب مقال نشرته الصحيفة الأوكرانية "الحقيقة الأوروبية"، قال القائم بأعمال أوكرانيا في تبليسي إن كييف توجه طلبات باستمرار إلى جميع الشركاء الدوليين، بما في ذلك جورجيا، فيما يتعلق بتوفير الأسلحة والمعدات العسكرية والذخيرة.

وأضاف أن كييف توجهت بطلب لتبليسي على وجه الخصوص بتسليمها منظومات الدفاع الجوي "بوك"، التي نقلتها أوكرانيا إلى جورجيا خلال حرب عام 2008 (بين جورجيا وروسيا).

بالإضافة إلى ذلك اشار المقال إلى أن أوكرانيا طلبت أيضا من جورجيا أنظمة "جافلين" المضادة للدبابات التي نقلتها الولايات المتحدة إليها.

وقال كاسيانوف إن جورجيا رفضت بشكل قاطع تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا.

المصدر: نوفوستي