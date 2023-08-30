أسير بريطاني سابق لدى القوات الروسية: روسيا تكيفت مع استخدام أوكرانيا لـ HIMARS

اعتبر البريطاني آيدن أسلين الذي قاتل في صفوف القوات الأوكرانية ووقع أسيرا لدى القوات الروسية وأطلق سراحه في 2022، أن روسيا تكيفت مع التكتيكات الأوكرانية لاستخدام أنظمة HIMARS.

وأشار أسلين في حديث لمجلة "نيوزويك" إلى أن القوات الروسية تنشر مواردها "أبعد (عن خطوط الجبهة)، خارج مدى صواريخ HIMARS".

وأضاف أن HIMARS "أدت الكثير من العمل الجيد"، ولكن "نحن الآن في النقطة التي تكيفت فيها روسيا مع استراتيجيتنا".

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واعتبر أن أوكرانيا بحاجة إلى صواريخ بعيدة المدى، مثل "ستورم شادوو" التي قدمتها بريطانيا للقوات الأوكرانية.

يذكر أن آيدن أسلين كان متعاقدا مع القوات المسلحة الأوكرانية منذ 2018، وشارك في العمليات القتالية في صفوف اللواء 36 لمشاة البحرية الأوكرانية في عام 2022، حتى أسره من قبل القوات الروسية في ماريوبول في أبريل من العام الماضي.

وأصدرت محكمة جمهورية دونيتسك الشعبية حكما بالإعدام بحق أسلين وعدد من الأسرى الأجانب الآخرين في يونيو 2022. وفي سبتمبر تم إطلاق سراحه ضمن صفقة لتبادل الأسرى، أدى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان دور الوساطة فيها.

المصدر: "نيوزويك"