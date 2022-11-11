مرتزق نجا من الاعدام بفضل ولي العهد السعودي يخطط للعودة إلى أوكرانيا

كتبت صحيفة "Daily Mail" أن المرتزق البريطاني، أيدن آسلين الذي نجا من عقوبة الإعدام في جمهورية دونيتسك الشعبية، سيعود إلى أوكرانيا.

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ونقلت الصحيفة عن تصريح آسلين قوله إنه لا ينوي أن يقاتل مرة أخرى إلى جانب القوات الأوكرانية، بل يريد أن يكون "مراسلا عسكريا" على "يوتيوب".

RT

وأضاف أنه لا يريد أن يقع في الأسر مرة أخرى، واصفا في الوقت ذاته أوكرانيا بـ "منزله".

يذكر أن المرتزق البريطاني، أيدن آسلين، الذي وقع سابقا في الأسر عندما كان يقاتل إلى جانب القوات الأوكرانية، وحكم عليه بالإعدام، من قبل محكمة في جمهورية دونيتسك الشعبية، أعلن آنذاك عن أسفه من مشاركته في الأعمال القتالية إلى جانب أوكرانيا، كما قال إن واشنطن تستخدم كييف لبيع السلاح للأكراد في سوريا.

وجرى إطلاق سراح آسلين في 21 سبتمبر الماضي بفضل وساطة سعودية قادها ولي العهد محمد بن سلمان، انتهت بالافراج عن 10 أسرى لدى روسيا ينتمون لجنسيات أوروبية وأمريكية والمغرب.

ومن بين الأسرى المغربي، إبراهيم سعدون، والبريطاني الآخر شون بينر.

المصدر: RT