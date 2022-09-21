وكالة الأنباء السعودية تنشر فيديو لأسرى أجانب كانوا في روسيا أفرج عنهم بوساطة محمد بن سلمان
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نشرت وكالة الأنباء السعودية" واس" اول فيديو لأسرى أجانب كانوا في روسيا لحظة وصولهم الى السعودية.
#فيديو_واسpic.twitter.com/r1rO4NRRej— واس الأخبار الملكية (@spagov) September 21, 2022
وذكرت وزارة الخارجية السعودية أن وساطة لولي العهد محمد بن سلمان انتهت بالافراج عن 10 أسرى لدى روسيا ينتمون لجنسيات أوروبية وأمريكية والمغرب.
ومن بين الأسرى المغربي إبراهيم سعدون والبريطانيان إيدن أسلين وشون بينر.
وتضمنت المجموعة خمسة بريطانيين وأميركيين اثنين وشخص واحد من كل من المغرب والسويد وكرواتيا، بحسب مسؤول سعودي مطلع على العملية.
المصدر: واس