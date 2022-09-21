وكالة الأنباء السعودية تنشر فيديو لأسرى أجانب كانوا في روسيا أفرج عنهم بوساطة محمد بن سلمان

نشرت وكالة الأنباء السعودية" واس" اول فيديو لأسرى أجانب كانوا في روسيا لحظة وصولهم الى السعودية.

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وذكرت وزارة الخارجية السعودية أن وساطة لولي العهد محمد بن سلمان انتهت بالافراج عن 10 أسرى لدى روسيا ينتمون لجنسيات أوروبية وأمريكية والمغرب.

ومن بين الأسرى المغربي إبراهيم سعدون والبريطانيان إيدن أسلين وشون بينر.

وتضمنت المجموعة خمسة بريطانيين وأميركيين اثنين وشخص واحد من كل من المغرب والسويد وكرواتيا، بحسب مسؤول سعودي مطلع على العملية.

المصدر: واس