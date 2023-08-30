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ستولتنبرغ لن يبقى أمينا عاما للناتو بعد انتهاء ولايته الحالية

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ستولتنبرغ لن يبقى أمينا عاما للناتو بعد انتهاء ولايته الحالية
Globallookpress Presidential Office of Ukraine
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أكد الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ أنه لن يبقى في منصبه بعد انتهاء ولايته الحالية في أكتوبر عام 2024.

وقال ستولتنبرغ في حديث لقناة "سي إن إن"، يوم الأربعاء: "نعم، هذا هو التمديد الأخير لولايتي"، تعليقا على قرار أعضاء الناتو الصادر في 4 يوليو الماضي، بتمديد صلاحيات ستولتنبرغ حتى 1 أكتوبر 2024.

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وتجدر الإشارة إلى أن النرويجي ينس ستولتنبرغ يترأس حلف الناتو منذ عام 2014، وقد تم تمديد صلاحياته في منصب الأمين العام 4 مرات.

وكان من المتوقع أن تنتهي ولايته الأخيرة في 30 سبتمبر 2023. وتحدث ستولتنبرغ عن عدم رغبته في البقاء في منصبه بعد هذا الموعد، حيث كانت التقارير الإعلامية تشير إلى أنه قد يتولى منصبا في إدارة البنك المركزي النرويجي، لكن أعضاء الناتو لم يتمكنوا من الاتفاق على شخصية تخلفه، فتم تمديد ولايته مرة أخرى.

المصدر: وكالات

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