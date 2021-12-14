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ستولتبيرغ يكشف عن رغبته في تولي منصب جديد بعد انتهاء ولايته كأمين عام لـ"الناتو"

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ستولتبيرغ يكشف عن رغبته في تولي منصب جديد بعد انتهاء ولايته كأمين عام لـ
Reuters
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أفاد بيان لوزارة المالية في النرويج، بأن الأمين العام لحلف الناتو، رئيس الوزراء النرويجي الأسبق، ينس ستولتنبرغ، بات واحدا من بين 22 متقدما لشغل منصب رئيس البنك المركزي النرويجي.

ووفقا للمعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية فإن ستولتبيرغ من بين المتقدمين للمنصب المذكور.

من جهته أكد رئيس الناتو نفسه لـ "NRK TV" عزمه الحصول على هذا المنصب. ونقلت الشركة التلفزيونية عن ستولتنبرغ قوله: "لقد تم الاتصال بي من وزارة المالية في نوفمبر لتقديم ترشيح نفسي لهذا المنصب، وهذه وظيفة لدي دافع كبير للحصول عليها".

في الوقت نفسه شدد أمين عام حلف شمال الأطلسي على أنه لن يكون قادرا على تولي منصب جديد، حتى انتهاء فترة ولايته في الحلف في 30 سبتمبر من العام المقبل.

المصدر: نوفوستي

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