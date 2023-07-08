غلوبال تايمز: تمديد ولاية ستولتنبرغ دليل على الانقسام في حلف الناتو

اعتبرت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية أن تمديد ولاية الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، لعام آخر، يشير إلى انقسام داخل الحلف وتعاظم نفوذ الولايات المتحدة على حساب حلفائها.

ومُددت ولاية ستولتنبرغ ثلاث مرات، حيث يستمر هذا التوجه على خلفية استمرار الصراع في أوكرانيا.

وجاء في مقال الصحيفة أن "حجب المرشحين الآخرين وإعادة انتخاب ستولتنبرغ يكشف عن انقسامات خفية داخل الناتو، وتشديد السيطرة الأمريكية داخله".

وقالت صحيفة "تلغراف" في وقت سابق، إن الولايات المتحدة لا تريد أن ترى وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، أمينا عاما لحلف الناتو بسبب موقف لندن من مقاتلات إف-16.

وأفادت الأنباء أيضا بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، رحب بتمديد ولاية الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، في منصبه.

المصدر: RT