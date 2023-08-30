ريتر: سيناريو كوبيانسك سيتكرر مع قوات كييف على طول الجبهة بأكملها

أكد ضابط استخبارات مشاة البحرية الأمريكية المتقاعد سكوت ريتر، أن سيناريو محور كوبيانسك بمقاطعة خاركوف، سيتكرر بالنسبة للقوات الأوكرانية على طول خط الجبهة بأكملها.

وذكر ريتر في مقال لـ "سبوتنيك": لقد أتاح ضعف ​​خطوط الدفاع الأوكرانية فرصا جديدة للقوات الروسية. وقد أدى هذا إلى نجاحات كبيرة في محور كوبيانسك".

وأوضح أن "الجيش الأوكراني سيستمر في الضعف مع زيادة الخسائر في الأفراد والمعدات بالإضافة إلى ذلك، ستظهر ثغرات في الدفاعات الأوكرانية وهذا في العديد من الاتجاهات".

كما أشار إلى أن أوكرانيا "أرسلت احتياطيات إلى الاتجاه الجنوبي لمواصلة الهجوم المضاد، لكن الوحدات الجديدة تعاني بالفعل من انتكاسات كبيرة ونقص في الخبرة والعتاد".

هذا وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن اختراق القوات الروسية للجبهة في مقاطعة خاركوف شكل مفاجأة كبيرة لقوات نظام كييف، ولاسيما أنه تزامن مع فشل الهجوم المضاد، حيث شنت القوات الروسية في النصف الأول من أغسطس هجوما على كوبيانسك والمناطق المحيطة بها.

واعترف وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، في وقت سابق، بأن الجيش الروسي يحرز تقدما في محور كوبيانسك بمقاطعة خاركوف، مؤكدا صعوبة وضع القوات الأوكرانية هناك.

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المصدر: RT