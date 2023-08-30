الدفاع الروسية تعلن إحباط هجمات إرهابية أوكرانية جديدة على أهداف في روسيا
Sputnik
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية مساء يوم 30 أغسطس على أهداف تقع ضمن الأراضي الروسية.
وقالت الوزارة إن منظومات الدفاع الجوي المناوبة أسقطت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين في سماء مقاطعة بريانسك.
وأضافت أنه تم اعتراض صاروخ أوكراني فوق أراضي جمهورية القرم بواسطة منظومات الدفاع الجوي.
وصرح رئيس جمهورية القرم الروسية، سيرغي أكسيونوف، في وقت سابق أن منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت صاروخ كروز أوكراني في الجزء الشرقي من شبه الجزيرة.
وكثف نظام كييف من هجماته الإرهابية على منشآت مدنية على الأراضي الروسية عقب فشل الهجوم الأوكراني المضاد.
المصدر: RT