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ضابط أمريكي حول زيلينسكي: وقع في الفخ

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ضابط أمريكي حول زيلينسكي: وقع في الفخ
Globallookpress President Of Ukraine
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اعتبر الضابط بالجيش الأمريكي، لاري ويلكرسون، أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، وقع في الفخ، ويواجه انقلابا ومحاكمة.

وأكد ويلكرسون أن زيلينسكي وحاشيته وقعوا في الفخ.

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وأضاف أنه "لا يمكنهم التراجع لأن ذلك سيؤدي إلى الإطاحة به من رئاسة الدولة أو محاكمته".

واعتبر الصحفي، أنجيلو دورسي، في وقت سابق أن السلام بعيد المنال ما دام زيلينسكي يتولى رئاسة أوكرانيا. وأشار إلى أن العديد من السياسيين يراهنون على أن "تغييرات جذرية" ستحدث قريبا في كييف، وستكون نتيجتها إبعاد زيلينسكي.

وتوقع المحلل السابق بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، حدوث صراع بين زيلينسكي والجيش الأوكراني على خلفية فشل الهجوم المضاد.

المصدر: RT

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