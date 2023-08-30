بولتون: بوتين قادر على تجريد كييف من حلفائها الغربيين بمناورة مفاجئة تقلب رقعة الشطرنج

اعتبر مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق جون بولتون أنه إذا فشل هجوم كييف، فإن رئيس روسيا فلاديمير بوتين قادر على "قلب رقعة الشطرنج" من خلال عرض سلام قد يميل الغرب للموافقة عليه.

وقال بولتون: "إذا لم يؤد هجوم كييف الربيعي إلى تقدم كبير في ساحة المعركة، فيمكن لبوتين أن يعرض دون سابق إنذار وقف إطلاق النار خلال الشهرين المقبلين على الخطوط الأمامية الحالية، والبدء على الفور في المفاوضات، وسيشعر القادة السياسيون في برلين وباريس وحتى واشنطن بإغراء كبير للموافقة على وقف إطلاق النار والدخول في مفاوضات".

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واعتبر السياسي أنه على الرغم من الخطاب الحالي للدول الغربية، فإن العديد من السياسيين الأوروبيين سيرغبون في ترك النزاع في الماضي.

وأشار إلى أن ضعف مستوى الدعم العسكري والمالي لأوكرانيا يؤكد هذا الاحتمال.

وعبر عن "ثقته بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لن يفوت الفرصة للحصول على لقب صانع السلام؟". ملمحا إلى طموحات ماكرون السياسية.

وأكد أنه يمكن للرئيس الأمريكي جو بايدن أيضا الاستفادة من الوضع من خلال إيجاد طريقة للخروج من المأزق الحالي.

وأكد أن "الحقيقة المحزنة هي أن سياسة بايدن تفشل، ويمكن أن تصبح أوكرانيا عبئا سياسيا، وربما يبحث عن مخرج. وقد تكون مناورة بوتين الدبلوماسية الجريئة هي بالضبط العذر الذي يحتاجه بايدن".

وأشار إلى أن ميل الغرب الجماعي للموافقة على المقترحات الروسية يمكن أن يضع أوكرانيا في موقف سيء.

وأكدت الرئيسة الهنغارية، كاتالينا نوفاك، في وقت سابق إنها أبلغت نظيرها الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بانعدام الحلول العسكرية للأزمة الأوكرانية، وحثته على الدخول في مفاوضات مع روسيا.

المصدر: نوفوستي