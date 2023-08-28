"بيلد": بوتين أخاف شولتس وماكرون خلال محادثتهم في مارس 2022

كتبت صحيفة "بيلد" أن المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فوجئا برد فعل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على العقوبات خلال محادثة هاتفية في 4 مارس 2022.

جاء ذلك في حوار بين شولتس وماكرون نشرته الجريدة، حيث يقول شولتس لماكرون: "ثمة ما يقلقني أكثر من المفاوضات: بوتين لم يشتك من العقوبات على الإطلاق. لا أعرف ما إذا كان قد فعل نفس الشيء في حديثه معك. إنه حتى لم يشر إليها".

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إضافة إلى ذلك اشتكى شولتس من أن بوتين كان مهتما فقط بالتوصل إلى حلول وسط بشأن القضية الأوكرانية، لا سيما نزع السلاح واجتثاث النازية.

بدوره اعترف ماكرون بأنه أيضا لم يتلق أي شكاوى من الرئيس الروسي بشأن الإجراءات التقييدية المتخذة ضد روسيا.

وأكد بوتين غير مرة على أن موسكو لا تسعى إلى تصعيد الصراع الأوكراني، وإنما تسعى إلى إنهائه. في الوقت نفسه، تتحدث الدول الغربية باستمرار عن الحاجة إلى مواصلة القتال، وزيادة إمدادات الأسلحة وتدريب مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية على أراضيها، فيما ذكرت روسيا مرارا وتكرارا أن المساعدات العسكرية الأجنبية لا تبشر بأي خير لأوكرانيا، ولا تؤدي سوى إلى إطالة أمد الأزمة.

المصدر: بيلد