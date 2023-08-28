زاخاروفا ترد على ماكرون: الغرب يخطو خطوة واحدة نحو الاستفاقة

لفتت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الى اختفاء زمن المستقبل في عبارة ماكرون "الغرب احتل ويحتل موقعا مهيمنا"، وهو ما رأته يعكس "واقعية في تقييم البعض".

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جاء ذلك وفق ما نشرته زاخاروفا بقناتها الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث اقتبست نصا للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقول فيه: "إن الوضع على الساحة الدولية يصبح أكثر تعقيدا، وهو ما يهدد بإضعاف الغرب، لا سيما أوروبا. نحن بحاجة إلى اتباع نهج رصين بهذا الصدد، دون الوقوع في تشاؤم مفرط.. تجري مراجعة للنظام العالمي، ومبادئه، وهياكل تنظيمه المختلفة، التي احتل ويحتل الغرب فيها موقعا مهيمنا".

وعلقت زاخاروفا بقولها:

من أجل اتباع نهج رصين في العمليات الدولية، من الضروري التوقف عن دعم مدمن المخدرات زيلينسكي. أنا سعيدة لظهور "التشاؤم المفرط" في أوروبا الغربية، ذلك أن الخروج منه لا يعني التفاؤل، وإنما يعني مجرد التشاؤم. تلك خطوة واحدة نحو الاستفاقة. الغرب "احتل ويحتل موقعا مهيمنا" هي عبارة تعكس واقعية تقييمات بعض الممثلين للغرب.

وتابعت زاخاروفا في نهاية التعليق مخاطبة الغرب: "إلى الأمام قدما".

المصدر: تليغرام