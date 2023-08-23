زاخاروفا تنعي دسائس ومكائد الغرب فيما يتعلق بعرقلة قمة دول "بريكس"

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن مكائد ودسائس الغرب عبر شهور عديدة بهدف منع انعقاد قمة مجموعة "بريكس" ذهبت أدراج الرياح وباءت بالفشل الذريع.

وقالت متحدثة الخارجية الروسية زاخاروفا على أثير "القناة الأولى" إن قمة مجموعة دول "بريكس" (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا) انعقدت رغم جميع المكائد غير القليلة التي قامت بها واشنطن ولندن والتي اخترعوها على مدار عدة أشهر من أجل عرقلة هذا الحدث.

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وأضافت زاخاروفا: "على الرغم من محاولات قصر الإليزيه للتدخل فيها، والمبالغة ومنع دول ذات الاقتصادات الحقيقية، وليس من تلك ذات العملات المتضخمة، وإنما مع صنّاع المنتج الحقيقي، كي يجتمعوا مع بعضهم البعض لمناقشة كيفية إنقاذ الكوكب من عملية احتيال أخرى، إن جميع تلك المؤامرات لم تنجح".

وأشارت زاخاروفا إلى أن "العامل المثير للقلق" فيما يتعلق بتصرفات الغرب بالنسبة للعالم أجمع هو الوضع المحيط بصفقة الحبوب.

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وأردفت في هذا الجانب: "من وجهة نظري <...> صفقة الحبوب وما فعلته بها الولايات المتحدة وبروكسل وغيرهما كانت عاملا مهما للغاية في الصحوة العالمية. وتلك المغامرة التي تحمل شعار "مساعدة الدول الأكثر فقرا وفي مقدمتها إفريقيا" والتي بدأت في صيف 2022، والتي لم تتحول إلا إلى إثراء الشركات الغربية، ولكنها في الوقت ذاته شكلت فرصة لمختلف الدول لإعادة التفكير فيما كان يحدث خلال هذه السنة والنصف ومعرفة من هو منخرط في المؤامرة".

المصدر: تاس