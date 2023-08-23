بوتين: الغرب يسعى للهيمنة و"بريكس" توسع قدراتها

أكد الرئيس الروسي بكلمته في الجلسة العامة لقمة "بريكس" في جنوب إفريقيا استمرار سعي الغرب للهيمنة، فيما تعمل مجموعة "بريكس" على تعزيز قدراتها لقيام عالم متعدد الأقطاب.

كلمة بوتين في اليوم الثاني من قمة بريكس https://t.co/pxZRP6alCh — RTARABIC (@RTarabic) August 23, 2023

وفي ما يلي أبرز النقاط في كلمة الرئيس فلاديمير بوتين:

بوتين: نتغلب على الكثير من المصاعب ومتمسكون بعالم متعدد الأقطاب قائم على المرجعية الدولية.

بوتين: يسعى الغرب للحفاظ على هيمنته على الساحة الدولية، وهو ما أدى إلى ما اندلاع الأزمة الأوكرانية.

بوتين: شنت أوكرانيا حربا ضد من وقفوا في وجه الانقلاب عام 2014... دورنا في أوكرانيا كان وقف هذه الحرب.

بوتين: نؤيد تشكل عالم متعدد الأقطاب قائم على العدالة والمساواة ومراعاة المرجعية الدولية، ومجموعة "بريكس" توسع إمكانياتها وقدراتها.

بوتين: نتعامل بشكل حثيث لتطوير سلاسل الإمداد والانتقال إلى العملات الوطنية في التعملات التجارية، والتحول إلى العملات الرقمية.

بوتين: أقترح تشكيل لجنة للنقل تعنى بمسألة اللوجستيات، وفي حال الاتفاق فإن روسيا سترحب بترؤس هذه اللجنة في 2024.

بوتين: منفتحون على تحقيق مختلف المشاريع والاتفاقيات الخاصة بالعديد من القطاعات، وندعم مبادرة جنوب إفريقيا لتشكيل لجنة لحقوق المرأة.

بوتين: نخطط لإجراء أكثر من 200 فعالية في روسيا وعدد من دول "بريكس" خلال رئاسة روسيا للمجموعة العام المقبل، واستضافة القمة المقبلة للمجموعة عام 2024 في مدينة قازان الروسية.

بوتين: بين أولويات روسيا توسيع التعاون في قطاعات الطب والعلوم، أعتقد أن التعددية الحضارية تلعب دورا هاما في هذا المسار. آن الأوان في إطار "بريكس" ومنظمة شنغهاي للتعاون لبحث تطوير التبادل الثقافي والحضاري.

بوتين: ستواصل روسيا إسهامها في تكثيف النشاطات الرياضية والشبابية والثقافية، وفي يونيو 2024 سنشهد فعاليات ألعاب "بريكس" الرياضية.

بوتين: سنساعد على تطوير استراتيجية التعاون التجاري ضمن "بريكس" ووضع خطط التنمية الجديدة طويلة الأمد.

بوتين: روسيا تتعامل بشكل مكثف مع أعضاء "بريكس" وهذه العلاقات ستزداد متانة.

يتبع..