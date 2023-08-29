اعتبر الصحفي، أنجيلو دورسي، في صحيفة Fatto Quotidiano أن السلام بعيد المنال ما دام فلاديمير زيلينسكي يتولى رئاسة أوكرانيا.

وقال دورسي: "ونتيجة لذلك سيخرج من اللعبة الشخص الذي يمثل العقبة الرئيسية أمام السلام اليوم. لا أعتقد أنه يمكن التوصل إلى تفاهم متبادل أثناء وجود زيلينسكي في السلطة. بل إنني أخشى أن تستمر الأعمال العدائية لفترة طويلة جدا".

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وأشار إلى أن العديد من السياسيين يراهنون على أن "تغييرات جذرية" ستحدث قريبا في كييف، وستكون نتيجتها إبعاد زيلينسكي.

وخلص المؤلف إلى أنه لن يتبقى من "المقاتل البطل" سوى الذكريات.

وأعربت الرئيسة الهنغارية كاتالين نوفاك عن اعتقادها بأن تغييرات ستحدث قريبا في عملية التسوية للأزمة الأوكرانية.

وتوقع المحلل السابق بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، حدوث صراع بين الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، والجيش الأوكراني على خلفية فشل الهجوم المضاد.

المصدر: نوفوستي