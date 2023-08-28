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مستشار سابق للبنتاغون: زيلينسكي سيهرب إلى فيلنيوس أو ميامي أو قبرص

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مستشار سابق للبنتاغون: زيلينسكي سيهرب إلى فيلنيوس أو ميامي أو قبرص
Globallookpress President Of Ukraine Office
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كشف المستشار السابق للبنتاغون، دوغلاس ماكغريغور، عن الوجهة التي سيفر إلها الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، حاملا معه "الملايين التي سرقها".

وقال ماكغريغور: "زيلينسكي سيختفي ذات يوم، ويطير إلى فيلنيوس أو ميامي أو قبرص".

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وأشار إلى أنه سيأخذ معه كل "الملايين التي سرقها".

وتوقع المحلل السابق بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، حدوث صراع بين الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، والجيش الأوكراني على خلفية فشل الهجوم المضاد.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن خسائر قوات كييف في منطقة العملية العسكرية لهذا الأسبوع بلغت 4855 عسكريا، حيث قتل 1490 جنديا أوكرانيا على محور دونيتسك فقط.

المصدر: نوفوستي

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