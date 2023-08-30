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رئيس القرم: الدفاعات الجوية الروسية تعترض صاروخ كروز أوكرانيّا شرقي شبه الجزيرة

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رئيس القرم: الدفاعات الجوية الروسية تعترض صاروخ كروز أوكرانيّا شرقي شبه الجزيرة
Sputnik
شبه جزيرة القرم، روسيا
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أعلن رئيس جمهورية القرم الروسية، سيرغي أكسيونوف، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت صاروخ كروز أوكراني في الجزء الشرقي من شبه الجزيرة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق عن تدمير طائرة روسية لـ 4 زوارق عسكرية أوكرانية في البحر الأسود، كانت تحمل على متنها مجموعات من قوات الإنزال.

وكثف نظام كييف من هجماته الإرهابية على منشآت مدنية على الأراضي الروسية عقب فشل الهجوم الأوكراني المضاد.

المصدر: RT

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