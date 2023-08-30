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الدفاع الروسية تعلن تدمير 4 زوارق أوكرانية في البحر الأسود

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الدفاع الروسية تعلن تدمير 4 زوارق أوكرانية في البحر الأسود
Globallookpress MOD Russia
الطيران التابع لأسطول البحر الأسود الروسي (صورة من الأرشيف)
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير طائرة روسية لـ 4 زوارق عسكرية أوكرانية في البحر الأسود، كانت تحمل على متنها مجموعات من قوات الإنزال.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية، فجر الأربعاء، أنه "حوالي الساعة 00:00 بتوقيت موسكو يوم 30 أغسطس، قامت طائرة تابعة لطيران أسطول البحر الأسود بتدمير 4 زوارق عسكرية سريعة معادية في مياه البحر الأسود".

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وأضاف البيان أن الزوارق "كانت تحمل فرق الإنزال لقوات العمليات الخاصة الأوكرانية، بعدد يصل إلى 50 فردا".

وفي 22 أغسطس أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير زورقين أوكرانيين في البحر الأسود، أحدهما بالقرب من المنشآت لإنتاج الغاز، والثانية شرقي جزيرة زمييني (جزيرة الأفاعي).

المصدر: RT

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