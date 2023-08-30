كيربي: واشنطن لا تشجع هجمات المسيّرات الأوكرانية على الأراضي الروسية

أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، مرة أخرى على أن الولايات المتحدة لا تشجع الهجمات الأوكرانية على الأراضي الروسية.

وقال كيربي: "ما زلنا لا نشجع الضربات داخل روسيا ولا نساهم بها".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية التصدي لمحاولة من قبل كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرات مسيّرة ليلة 30 أغسطس على أهداف في روسيا.

وقال كيربي في تعليق له على القصف الأوكراني لمدينة تاغانروغ الروسية نهاية الشهر الفائت، أن واشنطن لا تشجع أو تساعد في شن ضربات على الأراضي الروسية.

وكثف نظام كييف من هجماته الإرهابية على منشآت مدنية على الأراضي الروسية عقب فشل الهجوم الأوكراني المضاد.

المصدر: نوفوستي