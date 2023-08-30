الدفاع الروسية: تدمير زورق أوكراني آخر في البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة روسية من طراز "سو-24" تابعة للطيران البحري دمرت زورقا عسكريا أوكرانيا وطاقمه شرقي جزيرة زمييني في البحر الأسود.

وقال متحدث باسم الوزارة للصحفيين، اليوم الأربعاء: "في 30 أغسطس 2023 دمر طاقم طائرة من طراز "سو-24" تابعة للطيران البحري زورقا أوكرانيا آخر وطاقمه شرقي جزيرة زمييني في مياه البحر الأسود".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة "سو-30 أس أم" تابعة للأسطول الروسي بالبحر الأسود دمرت زورق استطلاع أوكرانيا اقترب من منصات استخراج الغاز الروسية في البحر الأسود.

المصدر: تاس