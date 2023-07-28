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البيت الأبيض: نحن لا نشجع أو نسهل ضربات قوات كييف على الأراضي الروسية

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البيت الأبيض: نحن لا نشجع أو نسهل ضربات قوات كييف على الأراضي الروسية
AFP
منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي
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أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، في تعليق له على القصف الأوكراني لمدينة تاغانروغ الروسية، أن واشنطن لا تشجع أو تساعد في شن ضربات على الأراضي الروسية.

وقال كيربي: "لقد أوضحنا أننا لا نشجع أو نسهل الهجمات داخل روسيا".

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وأعاد توجيه سؤال حول ما إذا كان الهجوم الصاروخي على تاغانروغ جزءا من الهجوم الأوكراني المضاد المكثف إلى كييف.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاع الجوي الروسي تمكن من اعتراض صاروخ "إس-200" معدّل أطلقته قوات كييف، وتسببت شظاياه بإصابات وتضررت بعض المباني في تاغانروغ بمقاطعة روستوف.

وصرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن "نظام كييف يواصل توجيه الضربات إلى المواقع المدنية".

المصدر: نوفوستي

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