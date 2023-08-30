السيدة الأولى تعد الكوريين الجنوبيين بمنع تناول لحوم الكلاب

ظهرت السيدة الأولى في كوريا الجنوبية، كيم كيون-هي، فجأة في مؤتمر صحفي تعقده منظمة مدنية اليوم الأربعاء للدعوة إلى سن قانون خاص بمنع تناول لحوم الكلاب.

إقرأ المزيد

وقالت كيم خلال المؤتمر الصحفي المنعقد في المركز الإعلامي بسيئول "أصبحت ضمن أعضاء منظمة الحركة الوطنية لإنهاء تناول لحوم الكلاب"، متعهدة بمواصلة الجهود للوصول إلى منع تناول لحوم الكلاب.

وأشارت إلى أعضاء المنظمة الذين يقدمون كل شيء لإنقاذ حياة صغيرة من جانب، والحيوانات التي تقتل بقسوة وبصورة فظيعة لدرجة أنه لا يمكن رؤيتها من جانب آخر.

وأكدت كيم على أن العصر الحالي يجب أن يتم فيه التعايش بين الإنسان والحيوان، وأنها تعتقد أنه لا بد من القضاء على تناول لحوم الكلاب بصورة غير قانونية.

وحثت المنظمة الجمعية الوطنية على إقرار مشروع القانون الخاص المقترح لمنع تناول لحوم الكلاب خلال الدورة الحالية، ودعت الحكومة إلى وضع خارطة طريق لوضع حد لاستهلاك لحوم الكلاب وتكثيف الإدارة والرقابة بشأن انتهاكات القانون.

المصدر: يونهاب