كوريا الجنوبية تسن قانونا جديدا بشأن الكلاب

حظرت محكمة في كوريا الجنوبية قتل الكلاب لأكل لحمها، وهو قرار يمكن أن يشكّل خطوة على طريق حظر أكل لحوم الكلاب نهائيا في هذا البلد، كما يأمل نشطاء الرفق بالحيوان.

ويستخدم لحم الكلاب في إعداد أطباق تقليدية في كوريا الجنوبية، ويقدّر عدد الكلاب التي يؤكل لحمها في هذا البلد بمليون سنويا، لكن استهلاك لحوم الكلاب آخذ بالانحسار هناك، وصار يُنظر للكلب على أنه رفيق وحارس وليس حيوانا يؤكل لحمه، وفي أوساط الشباب يندر أن يوجد من ما يزال يأكل لحم الكلب.

أما السلطات، فبرّرت قرارها بمراعاة النظافة والصحة العامة، وأيضا لمنع قتل الحيوانات بوسائل وحشية.

وهذا القرار القضائي يمكن أن يحقق ما يصبو إليه أنصار الرفق بالحيوان، حيث قالت كيم كيونغ أون محامية منظمة "كير" المدافعة عن الحيوانات: "نأمل أن يصدر قرار المحكمة أخيرا بحظر أكل لحوم الكلاب تماما".

المصدر: أ ف ب