وزراء الدفاع والخارجية للاتحاد الأوروبي يناقشون الضمانات الأمنية لكييف

تناقش دول الاتحاد الأوروبي قضية توفير الضمانات الأمنية لأوكرانيا في اجتماع غير رسمي لوزراء الدفاع والخارجية من 27 دولة في الاتحاد سيعقد في توليدو.

صرح بذلك المفوض السامي لشؤون السياسة الخارجية والأمن جوزيب بوريل قبيل اجتماع وزراء الخارجية، حيث تابع: "بما أن الاجتماع غير رسمي، فسوف نناقش فقط قضايا مختلفة، دون أن نتخذ أي قرارات، سيتم اتخاذ القرارات لاحقا.

إقرأ المزيد

أولا، سنناقش قضية الصراع في أوكرانيا، واستمرار المساعدات، وتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا على المدى البعيد، وليس فقط أثناء الصراع، وكذلك ضمانات المساعدات المالية".

وفي وقت سابق، أشار رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو إلى أن دول الاتحاد الأوروبي وحلف "الناتو" تطرح "كل أسبوع أفكارا جديدة" لتوفير ضمانات أمنية لأوكرانيا، فيما أعرب بوريل عن رأي مفاده أن جزءا من الضمانات الأمنية لأوكرانيا يجب أن يكون توسيع إمدادات الأسلحة وتدريب الجنود.

وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت، يونيو الماضي، عن عزمها تخصيص 50 مليار يورو كمساعدة لميزانية أوكرانيا في الفترة من 2024-2027، وطلبت من دول الاتحاد تخصيص مساهمات إضافية في ميزانية الاتحاد الأوروبي لتلبية هذه الاحتياجات.

ويعادل هذا المبلغ من المساعدات ما يقرب من مليار يورو شهريا، أي أقل مرة ونصف مما تتلقاه كييف من بروكسل على أساس شهري في عام 2023. وفي هذا العام بلغت قيمة برنامج المساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا 18 مليار يورو، بمعدل 1.5 مليار يورو شهريا. ويشمل هذا المبلغ فقط الضخ المالي للميزانية، ولا ينطبق على إمدادات الأسلحة التي يدفع الاتحاد الأوروبي ثمنها من صندوق السلام الأوروبي.

المصدر: RT