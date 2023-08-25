أوربان: أوكرانيا والاتحاد الأوروبي يدفعان ثمن الاستراتيجية الخاطئة في النزاع مع روسيا

أعلن رئيس وزراء هنغاريا، فيكتور أوربان، أن استراتيجية الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة فيما يتعلق بالنزاع في أوكرانيا خاطئة، والأوكرانيون والأوروبيون يدفعون ثمنها.

وقال أوربان: "من جانب الغرب، تستمر الحرب وفق الاستراتيجية التالية: الأوكرانيون يقاتلون ويموتون، ونحن نزودهم بالمال والمعلومات والأسلحة. ونعتقد أنه بهذا المزيج، دون مشاركتنا المباشرة يمكن هزيمة روسيا. هذا هو جوهر الاستراتيجية. وعلى مدار أكثر من عام، اتضح أنه لا يمكن هزيمة الروس بهذه الاستراتيجية...هذه الاستراتيجية بالتأكيد لا تقودنا إلى أي نصر".

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وأكد أنه في مثل هذه الحالة "نحن بحاجة إما إلى السلام أو إلى استراتيجية جديدة".

وتابع: "لكن لا توجد استراتيجية جديدة. ربما لأن العنصر المركزي في الاستراتيجية الجديدة سيكون إرسال العسكريين. ولا أحد يريد ذلك في الوقت الحالي".

وأضاف: "أعتقد أن هذا خطأ استراتيجي، خطأ تخطيطي. الاستراتيجية العسكرية من جانب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والتي ندفع ثمنا باهظا من أجلها، بما في ذلك نحن. والأوكرانيون يدفعون الثمن الأكبر. لكننا ندفع أيضا، لأننا أرسلنا 70 مليار يورو، والآن نناقش موضوع إرسال 50 مليار يورو أخرى... بينما يواجه الاقتصاد الأوروبي مشاكل خطيرة".

وأكد المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة، تشانغ جون، أن على المجتمع الدولي دعوة موسكو وكييف لضبط النفس، وألا "يصب الزيت على النار" في ما يخص النزاع.

المصدر: نوفوستي