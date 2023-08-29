وزير خارجية أوكرانيا: بحثت مع ستولتنبرغ الخطوات التالية لانضمامنا إلى الناتو

أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا أنه بحث مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ "الخطوات التالية لانضمام أوكرانيا إلى الناتو".

وأضاف كوليبا في منشور على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا)، يوم الثلاثاء، أنهما بحثا كذلك التحضير لعمل مجلس أوكرانيا – الناتو على نطاق كامل وإعداد كييف لمنتدى الصناعات الدفاعية.

بدوره، وصف ستولتنبرغ حديثه مع كوليبا بأنه "مثمر"، مشيرا إلى أنه تناول "التعاون ودعم الناتو المستمر" لأوكرانيا.

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ورحب ستولتنبرغ بما أعلنت عنه بعض الدول في الحلف عن توريدات مقاتلات "إف 16" لأوكرانيا وجهودها لتدريب الطيارين الأوكرانيين.

يذكر أن الدنمارك وهولندا والنرويج قد أعلنت عن نيتها تزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف 16" الأمريكية الصنع بعد إتمام تدريب الطيارين الأوكرانيين.

وقد وافقت الولايات المتحدة على توريدات الطائرات، وهي قد تشارك في تدريب الطيارين أيضا في الخريف المقبل.

المصدر: نوفوستي