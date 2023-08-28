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وزير دفاع كييف: استخدامنا لمقاتلات F-16 سيشكل نقطة تحول رئيسية

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وزير دفاع كييف: استخدامنا لمقاتلات F-16 سيشكل نقطة تحول رئيسية
AP Burhan Ozbilici, File
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صرح وزير الدفاع الأوكراني،أ ليكسي ريزنيكوف، بأن الطائرات المقاتلة من طراز F-16 التي وعد بها الغرب كييف يمكن أن يستخدمها الطيارون الأوكرانيون لأول مرة في الربيع المقبل.

وقال ريزنيكوف لصحيفة "بيلد الألمانية: "أود أن أقول إن هذا قد يحدث في ربيع العام المقبل، حيث بدأنا دورات تدريبية للطيارين والمهندسين والفنيين لدينا" 

وأضاف أنه من الضروري إعداد البنية التحتية للطائرات في أوكرانيا، مرجحا أن يستغرق الأمر ستة أشهر على الأقل، و"ربما لفترة أطول قليلا".

وادعى ريزنيكوف أن استخدام مقاتلات إف-16 سيشكل "نقطة تحول رئيسية في الصراع"، وأن الوضع سيتغير مع توريد مقاتلات F-16، إذ أن الغلبة الآن للقوات الجوية الروسية، حسب قوله.

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يذكر أن الجنرال جيمس هيكر، قائد القوات الجوية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا، شكك، خلال اجتماع مع مجموعة مراقبين عسكريين مقرها واشنطن، في قدرة قوات كييف على تغيير مجريات الحرب بعد حصولها على أسراب طائرات إف-16. 

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد أشار في وقت سابق إلى أن الولايات المتحدة وتوابعها في حلف "الناتو" يخلقون خطر حدوث صدام مسلح مباشر مع روسيا، وهو أمر محفوف بالعواقب الكارثية.

وأضاف أن حصول كييف على طائرات قادرة على حمل أسلحة نووية، ستعتبره روسيا تهديدا نوويا غربيا لها.

المصدر: RT

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