البحرية الأمريكية تجلي السفن والطائرات من فلوريدا مع اقتراب إعصار "إداليا"

أعلنت القوات البحرية الأمريكية عن بدء إجلاء السفن والطائرات من القواعد في ولاية فلوريدا نظرا لاقتراب إعصار "إداليا" الذي من المتوقع أن يضرب سواحل الولاية.

وأكدت البحرية أنها قامت بإجلاء سفينة "كوبرستون" من قاعدة "مايبورت" البحرية يوم الاثنين وستواصل إجلاء السفن الثلاثاء.

وفي ما يتعلق بالسفن التي ستبقى في الميناء، ستتخذ البحرية الأمريكية الإجراءات لضمان رسوها الآمن في ظروف الطقس السيئة. والطائرات التي لن يتم سحبها من المنطقة، ستوضع في الحظائر المجهزة لتحمل الأعاصير.

وقال قائد الأسطول الرابع الأمريكي، الأميرال جيم آيكن إن "الأعاصير والعواصف الاستوائية أمر لا بد منه في شمال شرقي فلوريدا. وكنا نضع الخطط ونتدرب ونراجع خبراتنا السابقة في التعامل مع العواصف، ومرة بعد أخرى أسفر التحضير المبكر عن تنفيذ آمن للإجراءات".

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وقالت البحرية الأمريكية إنها تتوقع تعليق كافة الأعمال غير الأساسية في جميع القواعد في المنطقة بحلول ظهر الثلاثاء بالتوقيت المحلي.

وفي قاعدة "ماكديل" الجوية في مدينة تامبا، أمر قائدها بإجلاء كافة الكوادر غير الأساسية وأفراد العائلات.

وحتى الساعة 11:00 صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي كان إعصار "إداليا" على بعد نحو 440 كلم إلى الجنوب والجنوب الغربي عن مدينة تامبا، وبلغت سرعة الرياح 140 كلم في الساعة، حسب معطيات المركز الوطني للأعاصير. وكان الاعصار يتحرك باتجاه الشمال بسرعة 22 كلم في الساعة.

ومن المتوقع أن يضرب الإعصار ولايات فلوريدا وجورجيا وكارولينا الشمالية والجنوبية. وكان قد ضرب المناطق الغربية من كوبا في وقت سابق.

المصدر: صحيفة "نافي تايمز" الأمريكية