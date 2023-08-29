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طيران البحرية الروسية يعترض مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود

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طيران البحرية الروسية يعترض مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود
Gettyimages.ru
طائرة "ميغ - 29" - صورة تعبيرية
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الدفاعات الروسية اعترضت طائرة مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود، ودمرتها، بعد محاولتها مهاجمة أهداف روسية.

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طيران البحرية الروسية يسقط مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود
طيران البحرية الروسية يسقط مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي، "أحبطت الدفاعات الروسية اليوم الثلاثاء الساعة 13:00 بتوقيت موسكو، محاولة قوات كييف تنفيذ هجوم إرهابي ضد أهداف روسية فوق البحر الأسود، باستخدام طائرة مسيرة، والتي تم اعتراضها وتدميرها فوق البحر".

وأفادت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق اليوم، بأن طائرة تابعة للقوات البحرية الروسية، اعترضت مسيرة أخرى فوق البحر الأسود، ودمرتها.

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تدمير مسيرتين أوكرانيتين فوق القرم
تدمير مسيرتين أوكرانيتين فوق القرم

وكانت الدفاع الروسية أعلنت عن إسقاط طائرتين بدون طيار أوكرانيتين فوق أراضي شبه جزيرة القرم صباح أمس الاثنين. 

المصدر: RT

 

 

 

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