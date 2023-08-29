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بيسكوف يؤكد ما أوردته "بيلد" بشأن محادثات بوتين مع شولتس وماكرون

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بيسكوف يؤكد ما أوردته
Sputnik
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أكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يثر قط موضوع العقوبات في اتصالاته مع قادة الدول التي فرضتها.

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"بيلد": بوتين أخاف شولتس وماكرون خلال محادثتهم في مارس 2022

ونشرت صحيفة "بيلد" في وقت سابق تفاصيل محادثة بين المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعربا فيها عن استغرابهما من عدم إثارة بوتين مسألة العقوبات خلال المحادثات الهاتفية مع كل منهما.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الثلاثاء: "دعوا الفرنسيين والألمان أنفسهم يناقشوا هذا المنشور. من جهتي، أستطيع أن أؤكد أن الرئيس بوتين لم يتطرق قط إلى موضوع العقوبات في اتصالاته مع قادة الدول التي فرضت هذه العقوبات".

وأضاف بيسكوف "الآن لا نرى تأكيدا لفظيا لصحة (موقف) الرئيس (بوتين)، بل نرى تأكيدا فعليا"، يتمثل في بيانات عن نمو وتوسع الاقتصاد الروسي، وبيانات من البنك الدولي حول انضمام روسيا إلى نادي الاقتصادات الرائدة.

المصدر: "نوفوستي"

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