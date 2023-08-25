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رئيس الدوما: برغم العقوبات.. روسيا أصبحت أكبر اقتصاد أوروبي

مال وأعمال

رئيس الدوما: برغم العقوبات.. روسيا أصبحت أكبر اقتصاد أوروبي
Globallookpress Russian State Duma Press Service
رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين (صورة أرشيفية)
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صرح رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين بأنه وعلى الرغم من تطبيق أكثر من 17.5 ألف عقوبة ضد روسيا، إلا أنها أصبحت أكبر اقتصاد أوروبي خلال عشر سنوات، ودخلت المراكز الخمسة الأولى.

جاء ذلك وفق ما كتبه فولودين بقناته الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث تابع: "لقد ارتدت العقوبات على أصحابها، فيما فقدت الولايات المتحدة الأمريكية ريادتها الاقتصادية، لكن الدول الأوروبية عانت أكثر".

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وأشار فولودين إلى أنه من أجل بناء اقتصاد استباقي، من الضروري دعم المنتجين المحليين، وتعزيز السيادة التكنولوجية، وخلق قدرات صناعية حديثة جديدة.

ووفقا له، فمن المهم بناء حوار فعال مع ممثلي مجتمع الأعمال، حيث أضاف: "نخطط لعقد جلسات استماع برلمانية كبيرة حول تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة في أكتوبر المقبل".

المصدر: RT

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