لافروف: "بريكس" اتفقت على تأسيس منظومات مالية بديلة للغربية

كشف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بمؤتمر صحفي لخص فيه نتائج قمة "بريكس" اليوم، عن اتفاقات تم التوصل إليها مع دول المجموعة لتعزيز الروابط المالية للمجموعة والابتعاد عن الدولار.

وقال رأس الدبلوماسية الروسية في المؤتمر: "هناك اتفاق للعمل الحثيث لتشكيل منظومات مالية بديلة وسيكون ذلك مساهمة في تسهيل عمل بنك التنمية الجديد لـ(بريكس)".

وأشار لافروف، إلى أن قضايا الطاقة ستصبح أكثر إلحاحا بعد انضمام المملكة العربية السعودية وإيران والإمارات العربية المتحدة إلى "بريكس"، كما لفت إلى أن جميع المشاركين يؤيدون عدم تغيير اسم "بريكس" بعد دخول دول جديدة.

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وفي المؤتمر الصحفي، شبه لافروف "بريكس" بفريق كرة القدم بعد انضمام الدول الست الجديدة ليصبح عدد أعضائها أحد عشر عضوا كعدد أفراد فريق كرة القدم.

ولفت وزير الخارجية الروسي إلى أن مجموعة "بريكس" في قمتها المقبلة في قازان الروسية ستكون مؤلفة من 11 عضوا.

واستضافت مدينة جوهانسبورغ في جنوب إفريقيا هذا الأسبوع قمة مجموعة "بريكس"، حيث بحث ممثلو الدول الأعضاء تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية، كما تم الإعلان عن انضمام دول جديدة للمجموعة.

ومثل وزير الخارجية الروسي بلاده في قمة جوهانسبورغ، فيما شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماعات القمة من خلال تقنية الفيديو.

المصدر: RT